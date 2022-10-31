Синоптик рассказал, когда гололедица в Москве сойдет на нет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о гололедице, которая будет в столице в ближайшие сутки.

Синоптик рассказал, что первые заморозки и кратковременные осадки способствуют образованию гололедицы в городе. Ночные температуры будут около 0 градусов, добавил он. Синенков заметил, что уже во вторник, 1 ноября, в Москве не будет садков. По его словам, их не стоит ждать до конца недели.

"Температурный режим не поменяется, в ночные часы будет до -1–2 градусов, а днем – до 3 градусов, поэтому все это растает, и, учитывая то, что новых осадков мы не ожидаем, то гололедица сойдет на нет", – передает РИА Новости его слова.

Синенков также уточнил, что в ближайшие дни в столице выпадет около 1–2 миллиметров осадков. За прошедшую ночь выпало 0,6 миллиметра.

В понедельник, 31 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, сообщил синоптик. В городе пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В этот день максимальная температура составит 1–3 градусов, по области – от -1 до 4 градусов. В столице ожидается северо-западный ветер с порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега. По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения. Синоптик отметил, что высота снежного покрова составит от 0,1 до 1–3 сантиметров.

Эксперт предупредил о возможной гололедице на дорогах по ночам и утрам. Тишковец посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать ДТП.



Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

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