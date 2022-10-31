10:05Общество
Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил 1 см
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил один сантиметр, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В ведомстве рассказали, что в местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
По прогнозам синоптиков, 31 октября в городе ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Жителей в связи с этим призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не сменили летнюю резину на зимнюю.
В МЧС горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам – избегать внезапных маневров и снизить скорость.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега. По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения. Синоптик отметил, что высота снежного покрова составит от 0,1 до 1–3 сантиметров.
Эксперт предупредил о возможной гололедице на дорогах по ночам и утрам. Тишковец посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать ДТП.
Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
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