Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил 1 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил один сантиметр, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве рассказали, что в местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

По прогнозам синоптиков, 31 октября в городе ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Жителей в связи с этим призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, если еще не сменили летнюю резину на зимнюю.

В МЧС горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам – избегать внезапных маневров и снизить скорость.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега. По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения. Синоптик отметил, что высота снежного покрова составит от 0,1 до 1–3 сантиметров.

Эксперт предупредил о возможной гололедице на дорогах по ночам и утрам. Тишковец посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать ДТП.



Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

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