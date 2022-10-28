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Спасенный медведь с острова Диксон впервые искупался в Московском зоопарке

Спасенный медведь с острова Диксон впервые искупался в Московском зоопарке

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Спасенный медведь Диксон впервые смог поплавать, для этого оборудовали специальный бассейн в Московском зоопарке. Конструкцию специально разработали для животного, учитывая его ограниченные возможности.

Медведь сначала изучил новый вольер и через 20 минут уже был в воде. Через час он сам выбрался и отправился отдыхать.

Как сообщили в зоопарке, медведю скоро начнут проводить водные тренинги. На данный момент он передвигается, подтягивая себя на передних лапах. Тяжелые травмы Диксон получил в результате ранения в Красноярском крае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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