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21 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пользователи Сети обвинили ветеринара в живодерстве

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Елену Сахарову называют в интернете ветеринаром-живодером. Владельцы питомцев встречу с женщиной вспоминают с ужасом, а некоторые уверяют, что после приема у врача выживают не все.

Клиенты ветеринара с запустили в соцсетях целое движение "Стоп сахарова", но в большинстве случаев бездоказательные заявления остаются отказными. Люди лишь строят догадки, как Сахаровой вот уже 10 лет удается продолжать свои манипуляции и развивать бизнес сразу на два города. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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