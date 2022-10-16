Горящий автомобиль стал причиной затора на дублере Ленинградского проспекта.

На видео, которое прислали очевидцы, видно, как машина остановилась в левом ряду возле метро "Динамо". Пламя вырывалось из-под капота и охватило салон.

Как сообщили в Депрансе, автомобиль загорелся после аварии. На данный момент огонь уже потушили, движение также восстановлено.

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