Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16 октября, 21:30

Происшествия

Горящий автомобиль стал причиной затора на дублере Ленинградского проспекта

Горящий автомобиль стал причиной затора на дублере Ленинградского проспекта

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном поселке Измайлово

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

СМИ сообщили о взрыве бытового газа в доме в Подмосковье

Число погибших при обстреле Куйбышевского района Донецка увеличилось до 2 человек

ДТП произошло на МКАД в районе съезда на Солнцево

Два мирных жителя погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка

Полиция проверяет заявление родителей восьмилетнего московского хоккеиста

Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до трех

Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Еленовка

Горящий автомобиль стал причиной затора на дублере Ленинградского проспекта.

На видео, которое прислали очевидцы, видно, как машина остановилась в левом ряду возле метро "Динамо". Пламя вырывалось из-под капота и охватило салон.

Как сообщили в Депрансе, автомобиль загорелся после аварии. На данный момент огонь уже потушили, движение также восстановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика