Глава Минздрава Башкирии посетил диспансер после сообщения об издевательствах над детьми

Фото: телеграм-канал "Айрат Рахматуллин"

Глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин посетил Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер в Уфе после появления информации об издевательствах там над детьми. Об этом сообщает портал "Башинформ".

Ранее одна из жительниц Уфы опубликовала в Сети пост, в котором рассказал, что сотрудники данного РКПД кричат на детей, унижают их и не выпускают гулять. На приложенном видео видно, как воспитатель бьет ребенка. Кроме того, женщина обратила внимание на антисанитарию в учреждении.

Между тем воспитательница диспансера, которая попала на видео, заявила, что не поднимала руку на детей, а лишь повышала на них голос. Она объяснила, что так пыталась привлечь к себе внимание.

"После получения сообщения <...> я в срочном порядке выехал туда, чтобы лично ознакомиться с условиями и пообщаться с пациентами. В ходе обхода увидел, как младшая группа собирается на прогулку. <...> На мои вопросы по условиям пребывания, лечения и, возможно, негативного отношения персонала они [жалоб] не высказали", – рассказал Рахматуллин.

Он добавил, что пообщался с мамой одного из юных пациентов. Та информацию о жестоком обращении с детьми опровергла, отметив, что гулять с ребенком она ходит ежедневно, а питание предоставляется шестиразовое.

В то же время Рахматуллин признал, что учреждению требуется ремонт, сейчас идет подготовка соответствующей сметы.

"Сегодня дал поручение по увеличению количества видеокамер. Дополнительно Минздравом Башкортостана в противотуберкулезном диспансере организовали ведомственную проверку. По ее результатам будут приняты соответствующие решения", – подытожил министр.

Ранее в поселке Красный Октябрь Волгоградской области 40-летняя женщина поставила падчерице на голову горячий утюг, а до этого регулярно избивала ребенка. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

