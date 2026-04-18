В Москве отметили рост доли детского туризма

Фото: пресс-служба Мостуризм

Около 8,5 миллиона раз побывали дети из разных регионов России в Москве с туристическими и экскурсионными целями в 2025 году. Этот показатель вырос на 8% по сравнению с годом ранее, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Вместе с семьями дети посещают московские культурные фестивали, парки, музеи и театры, а в составе школьных экскурсий знакомятся с историей столицы и участвуют в профориентационных программах", – подчеркнула она.

На специальной странице в сервисе Russpass можно посмотреть туристические предложения. Там размещены расписание шоу, обзорные прогулки и рекомендации по паркам.

Дети могут познакомиться с историей мегаполиса благодаря интерактивному проекту "Играй в Москву". Для участников подготовили различные задания и 10 тематических маршрутов, включая ВДНХ, Московский зоопарк и парк "Зарядье".

С 2020 года в Москве работает образовательно-туристический проект "Город открытий". В его рамках на экскурсиях и мастер-классах детям рассказывают о перспективных профессиях по 9 направлениям, в том числе по "Цифровым технологиям", "Креативным индустриями" и "Биотехнологиям и медицине". Для ребят доступно более 100 площадок.

Другая программа позволяет школьникам посетить московские вузы и узнать об их специализациях. В число партнеров включены Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Московский политехнический университет.

Кроме того, за прошлый год юные жители и гости столицы побывали в музеях Москвы около 2,5 миллиона раз, что на 8% больше 2024 года. Самыми востребованными стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Его можно найти в главном меню и разделе "Мои планы". На первом этапе нужно выбрать город или регион России, который человек хочет посетить. Затем необходимо указать, когда запланирован отдых: точные даты или примерный период. Максимальная продолжительность – семь дней.

