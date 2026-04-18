18 апреля, 13:17

Туризм

В Москве отметили рост доли детского туризма

Фото: пресс-служба Мостуризм

Около 8,5 миллиона раз побывали дети из разных регионов России в Москве с туристическими и экскурсионными целями в 2025 году. Этот показатель вырос на 8% по сравнению с годом ранее, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Вместе с семьями дети посещают московские культурные фестивали, парки, музеи и театры, а в составе школьных экскурсий знакомятся с историей столицы и участвуют в профориентационных программах", – подчеркнула она.

На специальной странице в сервисе Russpass можно посмотреть туристические предложения. Там размещены расписание шоу, обзорные прогулки и рекомендации по паркам.

Дети могут познакомиться с историей мегаполиса благодаря интерактивному проекту "Играй в Москву". Для участников подготовили различные задания и 10 тематических маршрутов, включая ВДНХ, Московский зоопарк и парк "Зарядье".

С 2020 года в Москве работает образовательно-туристический проект "Город открытий". В его рамках на экскурсиях и мастер-классах детям рассказывают о перспективных профессиях по 9 направлениям, в том числе по "Цифровым технологиям", "Креативным индустриями" и "Биотехнологиям и медицине". Для ребят доступно более 100 площадок.

Другая программа позволяет школьникам посетить московские вузы и узнать об их специализациях. В число партнеров включены Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Московский политехнический университет.

Кроме того, за прошлый год юные жители и гости столицы побывали в музеях Москвы около 2,5 миллиона раз, что на 8% больше 2024 года. Самыми востребованными стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Его можно найти в главном меню и разделе "Мои планы". На первом этапе нужно выбрать город или регион России, который человек хочет посетить. Затем необходимо указать, когда запланирован отдых: точные даты или примерный период. Максимальная продолжительность – семь дней.

В Москве с 18 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

