Особый противопожарный режим вводится в Московской области с 20 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 20 апреля в Московской области вводится особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве отметили, что в этот период значительно ужесточаются требования к пожарной безопасности. За их нарушения при этом предусмотрены повышенные тарифы по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

В условиях особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально оборудованных мест, использовать открытый огонь на дачных и приусадебных участках без соблюдения строгих правил, проводить пожароопасные работы, например, сварку, без разрешения и мер предосторожности, а также:

оставлять без присмотра источники огня;

нарушать правила хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов;

сжигать пластик, резину, строительный мусор, химикаты и глянцевую бумагу;

За нарушения гражданам грозят штрафы до 20 тысяч рублей, должностным лицам – до 60 тысяч рублей, а ИП – до 80 тысяч рублей. Юридические лица при этом могут заплатить до 800 тысяч рублей.

В условиях особого противопожарного режима контроль усиливается, а проверки проводятся чаще. Нарушения фиксируются и в случае несоблюдения правил хранения, эксплуатации электрооборудования, а также при отсутствии средств пожаротушения.

Ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова напомнила, что при приготовлении шашлыка на мангале дачники должны соблюдать ряд условий, иначе им может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Например, расстояние от мангала до домов и хозяйственных построек на участке должно составлять от 5 метров, рассказала эксперт. Также важно очистить землю рядом до 2 метров.

