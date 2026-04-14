Россиянам напомнили о штрафе до 20 тыс руб за приготовление шашлыка на даче

Фото: depositphotos/mythja

При приготовлении шашлыка на мангале дачники должны соблюдать ряд условий, иначе им может грозить штраф до 20 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.

Например, расстояние от мангала до домов и хозяйственных построек на участке должно составлять от 5 метров, рассказала эксперт. Также важно очистить землю рядом до 2 метров.

По ее словам, если будут нарушены правила противопожарного режима, дачник может получить предупреждение и штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Бурякова добавила, что есть и регионы с действующим особым противопожарным режимом, где готовить пищу на открытом огне запрещено в принципе. Там можно пользоваться барбекю и стационарным мангалом с крышкой. В случае выявления нарушений в таких местах будет сразу выдан штраф в размере 10–20 тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве предупредили, что готовить шашлык на открытом огне запрещено в неположенных для этого местах. Например, за жарку мяса на балконах, крышах, чердаках, детских площадках, тротуарах, а также в гаражах можно получить штраф до 30 тысяч рублей.