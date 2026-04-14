14 апреля, 12:03

Общество

Россиянам напомнили о штрафе до 20 тыс руб за приготовление шашлыка на даче

При приготовлении шашлыка на мангале дачники должны соблюдать ряд условий, иначе им может грозить штраф до 20 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.

Например, расстояние от мангала до домов и хозяйственных построек на участке должно составлять от 5 метров, рассказала эксперт. Также важно очистить землю рядом до 2 метров.

По ее словам, если будут нарушены правила противопожарного режима, дачник может получить предупреждение и штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Бурякова добавила, что есть и регионы с действующим особым противопожарным режимом, где готовить пищу на открытом огне запрещено в принципе. Там можно пользоваться барбекю и стационарным мангалом с крышкой. В случае выявления нарушений в таких местах будет сразу выдан штраф в размере 10–20 тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве предупредили, что готовить шашлык на открытом огне запрещено в неположенных для этого местах. Например, за жарку мяса на балконах, крышах, чердаках, детских площадках, тротуарах, а также в гаражах можно получить штраф до 30 тысяч рублей.

Штраф до 15 тыс рублей грозит россиянам за неправильное размещение мангала на даче

