Депутат Шапкин: штраф грозит дачникам за заросший травой участок

Штраф до 10 тысяч рублей грозит владельцам дачных участков, которые заросли сорняками и высокой травой. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

"Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечет предупреждение или наложение административного штрафа", – цитирует депутата РИА Новости.

Шапкин уточнил, что для физлиц штраф будет составлять от 300 до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 рублей до 1 тысячи, а для юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Депутат напомнил, что заросший бурьяном участок представляет угрозу для соседних участков в пожароопасный период. В связи с этим необходимо вовремя косить траву и убирать ее с участка.

В 2026 году в России начали работать новые требования для дачников. В частности, теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей из утвержденного перечня. В него попали змеи, хищники, бегемоты, крокодилы, моржи, тюлени и некоторые виды черепах, китообразных, ящериц, пауков и скорпионов.

Кроме того, ужесточились правила пожарной безопасности. Теперь мангал разрешено размещать минимум в 5 метрах от жилья, а костер – не ближе 50 метров относительно построек.

Также с 1 марта собственники земли обязаны уничтожать растения-вредители, в частности борщевик Сосновского, – перечень других опасных видов установлен в соответствии с регионом проживания.