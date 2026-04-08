Риелтор Бендриков: дачи в ближайшем Подмосковье стоят от 2,5 млн рублей

Весна – время, когда многие задумываются о покупке дачного дома или участка. На что обратить внимание при приобретении загородной собственности и на какую сумму стоит рассчитывать, разбиралась Москва 24.
Куда смотреть?
Активность на рынке дачных участков и домов начинается еще с февраля. Основные преимущества раннего старта – больше предложений и низкие цены, которые обычно растут со сходом снега, отметил в разговоре с Москвой 24 основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Однако окончательный выбор лучше сделать после таяния снега, поскольку можно реально оценить участок: понять, насколько он заболочен и как близко к поверхности подходят грунтовые воды, обратил внимание эксперт.
"При выборе дачного дома или участка для его строительства нужно отталкиваться от нескольких ключевых критериев. Первый и, пожалуй, главный – транспорт. Наибольшей популярностью пользуются участки в пешей доступности от платформ электричек (15–20 минут)", – рассказал эксперт.
Он уточнил, что это не только удобство перемещения, но и гарантия наличия торговой и социальной инфраструктуры. Это объясняется тем, что платформы обычно формировались вокруг существующих населенных пунктов. Также важно обращать внимание на удаленность от Москвы: наибольшим спросом пользуются дачи в 30-километровой зоне, потом – в 50- и 100-километровой. Участки дальше значительно дешевле и пользуются гораздо меньшей популярностью, сказал Апрелев.
"Второй важный блок – коммуникации и удобства. Обязательно должно быть электричество, иначе о комфорте проживания говорить не приходится. Далее – вода: сезонная или круглогодичная, централизованная или из скважины. Газ – важная составляющая, особенно для домов, которые планируется использовать вне зависимости от времени года. Если же дача только для летнего проживания, последний показатель не является критичным", – добавил риелтор.
Также нужно оценить, где находятся удобства: туалет на улице или в доме, есть ли горячая вода и за счет чего она нагревается.
Если покупатель не обладает достаточной инженерной компетенцией, лучше пригласить специалиста-строителя для оценки надежности конструкций. Профессионал осмотрит фундамент (его заглубление, наличие подтоплений), поймет, есть ли проект дома или это самострой, и сделает выводы о его долговечности, пояснил эксперт.
Что касается земельных участков под строительство, здесь ключевые параметры – наличие подведенных коммуникаций, заболоченность, близость грунтовых вод, удаленность от Москвы и возможность подъезда не только легкового, но и грузового транспорта (если планируется завоз стройматериалов).
"Важно также понимать, входит ли участок в организованный массив дачной застройки (с определенными обязательствами девелопера) или продается отдельно. При этом цена предложения может отличаться от реальной стоимости сделки в два раза. Причина – в отсутствии спроса", – рассказал риелтор.
Он пояснил, что уже второй год наблюдается существенная коррекция: количество сделок сократилось в два, три, а то и в четыре раза по сравнению с 2019–2022 годами.
"В период пандемии, когда люди стремились уехать за город из-за ограничений, был раскуплен ликвидный товар. Сейчас же в условиях непростой экономической ситуации люди главным образом закрывают первичные потребности, а дача – это все-таки предмет роскоши", – заключил эксперт.
Предела нет
Диапазон цен на дачи в Подмосковье очень широк и зависит прежде всего от того, для каких целей приобретается недвижимость: летнего отдыха с шашлыками и редкими ночевками или круглогодичного постоянного проживания, рассказал Москве 24 риелтор Олег Бендриков.
"Самый бюджетный вариант – старая дача с удобствами на улице. Это дом площадью 50–60 квадратных метров на участке 4–6 соток, как правило, щитовой или из старого бруса, которому 30 и более лет. Коммуникации – только электричество, газа нет", – пояснил он.
Такие объекты расположены в основном в удалении 60–70 километров от МКАД и стоят от 2,5 миллиона до 3 миллионов рублей.
"Есть и дешевле, но это уже совсем разваленные строения. Если же хочется, чтобы удобства находились в доме (туалет, душ) и в нем можно было ночевать, а внутри стоял хотя бы минимальный кухонный гарнитур, цены начинаются от 5 миллионов рублей. За 6–7 миллионов можно найти дом и ближе к Москве, но это будут те же старые, разваленные варианты", – добавил риелтор.
Следующая категория – дачи для более комфортного проживания, в том числе в холодное время года. Здесь цены начинаются от 10–12 миллионов рублей, обратил внимание Бендриков.
"Это, как правило, дома с газом, электричеством, водоснабжением от собственной скважины. Газификация – ключевой фактор, который существенно повышает стоимость объекта и делает возможным круглогодичное проживание. Если же дом отапливается электричеством, стоимость будет чуть ниже – от 6 миллионов, но это будет вариант, пригодный для зимних поездок", – пояснил эксперт.
Цены на участки более высокого сегмента зависят только от того, сколько покупатель за них готов отдать и что именно ему нужно из коммуникаций.
Готовый дом с нормальными удобствами, мебелью и техникой, в который можно заехать и жить, но с отоплением от электричества, стоит от 6 миллионов.
"Важную роль играет и состояние участка. Ухоженный с ландшафтной инфраструктурой может стоить на 1 миллион рублей дороже, а заросший, требующий расчистки – на 1 миллион дешевле", – уточнил Бендриков.
Что касается материала стен, однозначной корреляции нет. Кирпичный дом может быть старым и продаваться по цене современного каркасного, а блочный – стоить дороже кирпичного, рассказал эксперт.
"Нередки случаи, когда под красивой оболочкой продают "ерунду" с плохим фундаментом. Поэтому при покупке всегда важно проверять реальное состояние конструкций, а не ориентироваться только на внешний вид и материал", – отметил Бендриков.
При этом верхней планки цен не существует. Для кого-то дача – полноценный дом с газом и всеми удобствами, который называют так просто потому, что он находится за городом, заключил риелтор.