Риелтор Бендриков: дачи в ближайшем Подмосковье стоят от 2,5 млн рублей

Весна – время, когда многие задумываются о покупке дачного дома или участка. На что обратить внимание при приобретении загородной собственности и на какую сумму стоит рассчитывать, разбиралась Москва 24.

Куда смотреть?

Активность на рынке дачных участков и домов начинается еще с февраля. Основные преимущества раннего старта – больше предложений и низкие цены, которые обычно растут со сходом снега, отметил в разговоре с Москвой 24 основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Однако окончательный выбор лучше сделать после таяния снега, поскольку можно реально оценить участок: понять, насколько он заболочен и как близко к поверхности подходят грунтовые воды, обратил внимание эксперт.

"При выборе дачного дома или участка для его строительства нужно отталкиваться от нескольких ключевых критериев. Первый и, пожалуй, главный – транспорт. Наибольшей популярностью пользуются участки в пешей доступности от платформ электричек (15–20 минут)", – рассказал эксперт.

Он уточнил, что это не только удобство перемещения, но и гарантия наличия торговой и социальной инфраструктуры. Это объясняется тем, что платформы обычно формировались вокруг существующих населенных пунктов. Также важно обращать внимание на удаленность от Москвы: наибольшим спросом пользуются дачи в 30-километровой зоне, потом – в 50- и 100-километровой. Участки дальше значительно дешевле и пользуются гораздо меньшей популярностью, сказал Апрелев.

"Второй важный блок – коммуникации и удобства. Обязательно должно быть электричество, иначе о комфорте проживания говорить не приходится. Далее – вода: сезонная или круглогодичная, централизованная или из скважины. Газ – важная составляющая, особенно для домов, которые планируется использовать вне зависимости от времени года. Если же дача только для летнего проживания, последний показатель не является критичным", – добавил риелтор.

Также нужно оценить, где находятся удобства: туалет на улице или в доме, есть ли горячая вода и за счет чего она нагревается.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов При осмотре самого дома стоит обратить внимание на материал стен, то, как держится тепло, есть ли защита от грызунов и насекомых. Важным фактором привлекательности является наличие мангальной зоны – она может повысить стоимость дома на 15–30%.

Если покупатель не обладает достаточной инженерной компетенцией, лучше пригласить специалиста-строителя для оценки надежности конструкций. Профессионал осмотрит фундамент (его заглубление, наличие подтоплений), поймет, есть ли проект дома или это самострой, и сделает выводы о его долговечности, пояснил эксперт.

Что касается земельных участков под строительство, здесь ключевые параметры – наличие подведенных коммуникаций, заболоченность, близость грунтовых вод, удаленность от Москвы и возможность подъезда не только легкового, но и грузового транспорта (если планируется завоз стройматериалов).

"Важно также понимать, входит ли участок в организованный массив дачной застройки (с определенными обязательствами девелопера) или продается отдельно. При этом цена предложения может отличаться от реальной стоимости сделки в два раза. Причина – в отсутствии спроса", – рассказал риелтор.

Он пояснил, что уже второй год наблюдается существенная коррекция: количество сделок сократилось в два, три, а то и в четыре раза по сравнению с 2019–2022 годами.

"В период пандемии, когда люди стремились уехать за город из-за ограничений, был раскуплен ликвидный товар. Сейчас же в условиях непростой экономической ситуации люди главным образом закрывают первичные потребности, а дача – это все-таки предмет роскоши", – заключил эксперт.

Предела нет

Диапазон цен на дачи в Подмосковье очень широк и зависит прежде всего от того, для каких целей приобретается недвижимость: летнего отдыха с шашлыками и редкими ночевками или круглогодичного постоянного проживания, рассказал Москве 24 риелтор Олег Бендриков.

"Самый бюджетный вариант – старая дача с удобствами на улице. Это дом площадью 50–60 квадратных метров на участке 4–6 соток, как правило, щитовой или из старого бруса, которому 30 и более лет. Коммуникации – только электричество, газа нет", – пояснил он.

Такие объекты расположены в основном в удалении 60–70 километров от МКАД и стоят от 2,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

"Есть и дешевле, но это уже совсем разваленные строения. Если же хочется, чтобы удобства находились в доме (туалет, душ) и в нем можно было ночевать, а внутри стоял хотя бы минимальный кухонный гарнитур, цены начинаются от 5 миллионов рублей. За 6–7 миллионов можно найти дом и ближе к Москве, но это будут те же старые, разваленные варианты", – добавил риелтор.



Следующая категория – дачи для более комфортного проживания, в том числе в холодное время года. Здесь цены начинаются от 10–12 миллионов рублей, обратил внимание Бендриков.

"Это, как правило, дома с газом, электричеством, водоснабжением от собственной скважины. Газификация – ключевой фактор, который существенно повышает стоимость объекта и делает возможным круглогодичное проживание. Если же дом отапливается электричеством, стоимость будет чуть ниже – от 6 миллионов, но это будет вариант, пригодный для зимних поездок", – пояснил эксперт.

Цены на участки более высокого сегмента зависят только от того, сколько покупатель за них готов отдать и что именно ему нужно из коммуникаций.





Олег Бендриков риелтор Что касается средней дачи, условно на удалении 50–60 километров от МКАД, здесь можно выделить несколько ценовых уровней. Новый каркасный дом, но без мебели и санузла (внутренней отделки нет) обойдется от 4 миллионов до 4,5 миллиона рублей. При этом нужно будет вложить еще около 1,5 миллиона, чтобы довести его до ума.

Готовый дом с нормальными удобствами, мебелью и техникой, в который можно заехать и жить, но с отоплением от электричества, стоит от 6 миллионов.

"Важную роль играет и состояние участка. Ухоженный с ландшафтной инфраструктурой может стоить на 1 миллион рублей дороже, а заросший, требующий расчистки – на 1 миллион дешевле", – уточнил Бендриков.

Что касается материала стен, однозначной корреляции нет. Кирпичный дом может быть старым и продаваться по цене современного каркасного, а блочный – стоить дороже кирпичного, рассказал эксперт.

"Нередки случаи, когда под красивой оболочкой продают "ерунду" с плохим фундаментом. Поэтому при покупке всегда важно проверять реальное состояние конструкций, а не ориентироваться только на внешний вид и материал", – отметил Бендриков.

При этом верхней планки цен не существует. Для кого-то дача – полноценный дом с газом и всеми удобствами, который называют так просто потому, что он находится за городом, заключил риелтор.

