Депутат Гаврилов: для строительства и реконструкции дачи нужно согласование с соседями

Согласование ремонта на участке с соседями необходимо только для строительства и реконструкции дачи, а обычный ремонт в эту категорию не входит. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов со ссылкой на Градостроительный кодекс.

По его словам, перекрыть крышу бани, заменить окна, обновить отделку или поставить новую печь можно без уведомлений. Главное условие – работы не меняют габариты постройки, не добавляют этажи и не сдвигают ее ближе к границе участка. Если же меняются высота, площадь или несущие конструкции, это уже реконструкция, и для жилого или садового дома требуется уведомительный порядок через "Госуслуги".

Вместе с тем предупреждать соседей закон не обязывает. Но если для работ нужен доступ на чужой участок, договариваться придется заранее, иначе спор может дойти до сервитута через суд. Блокировать хозпостройки по границе смежных участков можно только по взаимному согласию, а нестандартный забор требует письменной договоренности с соседом и согласования с правлением СНТ.

Особый случай – дом в общей долевой собственности. По Жилищному кодексу ремонт крыши и несущих конструкций, который может затронуть общее имущество или создать угрозу обрушения, требует согласия второго собственника. Без него сосед вправе оспорить работы и потребовать возмещения ущерба.

Перед началом работ, по словам депутата, достаточно проверить выписку из ЕГРН, убедиться, что участок не в зоне с особыми условиями использования, и изучить устав товарищества.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирных домов могут получить штраф за незаконную установку кондиционера. Согласно Жилищному кодексу, фасад дома является общим имуществом собственников жилья, поэтому любые изменения должны быть согласованы на общем собрании собственников. В противном случае может грозить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.