В Роскачестве напомнили, что за шашлыки в неположенном месте грозит штраф

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В России запрещено готовить шашлык на открытом огне в неположенных местах. За это граждане могут получить штраф, рассказали в Роскачестве, передает RT.

Ведомство напомнило, что в стране действуют строгие правила, которые определяют места для приготовления шашлыка. По закону, чтобы пожарить шашлык в городе на открытом огне, необходимо установить мангал только в специально отведенных для этого местах.

Готовить шашлык из-за высоких рисков пожаров запрещено на:

балконах;

крышах;

чердаках жилых домов.

Жарить мясо и разводить костры также нельзя во дворах, на детских площадках, тротуарах и в гаражах.

"Нарушителям грозит штраф: за шашлыки в неположенном месте на природе могут взыскать от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в лесу – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей", – предупредили в Роскачестве.

В случае начала пожара или более серьезных последствий наказание ужесточается в зависимости от степени тяжести, заключили в ведомстве.

Ранее москвичам напоминали, как и где можно использовать открытый огонь. При приготовлении шашлыка на природе надо учитывать, что в столице начался пожароопасный сезон. Огонь можно разводить только на спецплощадках с кострищем или зоной с мангалом, но в лесу разжигать костер запрещено.

Для жителей и гостей Москвы еще в апреле вновь стали доступны оборудованные места для пикника. Их можно забронировать в сервисе "Мосбилет" и выбрать удобное время и место.

