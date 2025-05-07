Москвичам напомнили, что как и где можно использовать открытый огонь

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Жителям Москвы напомнили, как и где можно использовать открытый огонь на майских праздниках. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы, ссылаясь на комплекс городского хозяйства.

При приготовлении шашлыка на природе необходимо учитывать, что в Москве начался пожароопасный сезон. В парках и скверах можно разводить огонь только на спецплощадках с кострищем или зоной с мангалом, но в лесу разжигать костер запрещено.

В комплексе напомнили, что после завершения отдыха необходимо потушить угли, а мангал забрать с собой или оставить в синем баке.

Там отметили, что если не убирать стекло и пластик, то они могут спровоцировать пожар. Стекло делает почву непригодной для растений из-за выделения щелочи и может быть опасно для животных, а пластик при сжигании в костре выделяет вредные вещества. Их можно убрать в синий контейнер для вторсырья или оставить в спецконтейнерах для раздельно собранного мусора – в зеленых и желтых "колоколах".

Кроме того, тканевые и бумажные салфетки, коробки, промасленный текстиль и бумага, фантики и пластик является также легковоспламеняющимися отходами. Все это необходимо забирать с собой и выбрасывать в серые контейнеры для смешанных отходов. Элементы одежды также не стоит оставлять на природе, для таких вещей есть серый бак.

Для жителей и гостей столицы в апреле вновь стали доступны оборудованные места для пикника в парках. Их можно забронировать в сервисе "Мосбилет". Там также можно выбрать удобное время и место. Это позволит спланировать отдых заранее и сделать его комфортным. Бронирование площадок платное.

В парках создали все условия для безопасного отдыха: установили противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами предосторожности.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова сообщала, что колбасы, сардельки, а также маринованное мясо на кости являются самыми вредными блюдами, приготовленными на огне. Она также рассказала, что при сильном пережаривании мяса на огне образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний. Диетолог порекомендовала выбирать нежирные сорта красного мяса и птицы, а также готовить их на слабом огне.