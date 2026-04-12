Член комиссии ОП Машаров: россияне могут получить штраф за курение на балконе

Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за курение на балконе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Он уточнил, что курение на балконе с риском возгорания является нарушением противопожарных правил. В таком случае жильцов могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. При этом за курение в общественных зонах грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

Прямого запрета на курение на балконе в законе нет, однако оно ограничено несколькими нормами. Одной из них является постановление правительства о противопожарном режиме, которое запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию.

Машаров добавил, что дым также может попасть в соседние квартиры. В таком случае жильцы соседи могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Ранее юрист предупредил о штрафе за выбивание ковра на балконе. В России нет единого закона, регламентирующего такое нарушение. Однако статья о назначении жилого помещения и пределах его использования требует эксплуатировать квартиру с учетом прав и законных интересов соседей, а также санитарно-гигиенических требований.

В свою очередь, эксперт по ЖКХ предупредил, что самовольная посадка цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом от 5 тысяч рублей и предписанием вернуть все в первоначальный вид.