09 апреля, 18:29

Юрист Русяев предупредил о штрафах за выбивание ковра на балконе

Фото: 123RF.com/anyatachka

Штраф в тысячу рублей могут получить россияне, выбивающие ковер на балконе. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Он отметил, что в России нет единого закона, регламентирующего такое нарушение. Однако статья о назначении жилого помещения и пределах его использования (17 ЖК РФ, часть 4) требует эксплуатировать квартиру с учетом прав и законных интересов соседей, а также санитарно-гигиенических требований. Дополнительно соблюдать интересы других жильцов обязывает статья о правах и обязанностях собственника (30 ЖК РФ, часть 4).

Поэтому, если пыль во время выбивания ковра на балконе летит на придомовую территорию и в окна соседей, можно получить штраф по статье о санитарно-эпидемиологических требованиях (6.4 КоАП РФ). Для граждан он составит от 500 до 1 тысячи рублей, отметил эксперт.

Надо также учитывать, что в отдельных регионах возможны и более высокие штрафы, если поведение нарушает местные нормы. Например, в Московской области по статье о ненадлежащем состоянии и содержании территории (6.11 КоАП Московской области) за выбивание ковра таким образом придется заплатить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
Илья Русяев
юрист

Прежде чем жаловаться на нарушителя, необходимо собрать доказательства: это могут быть видео и фото, показывающие, кто и где выбивает ковер, куда летит пыль, как часто такое происходит. Для фиксации последнего полезно обратиться в УК или ТСЖ, там же составят акт о нарушениях, отметил юрист.

Он добавил, что показания свидетелей тоже могут пригодиться. Далее есть смысл написать жалобу о загрязнении воздуха в квартире в Роспотребнадзор со ссылкой на статью 6.4 КоАП РФ.

Если жалобы не помогут, нужно идти в суд. При этом пострадавший может ссылаться на статью о защите прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (304 ГК РФ). Но при систематическом нарушении порядка можно сослаться и на статью о предупреждении причинения вреда (1065 ГК РФ), заключил эксперт.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что самовольная посадка цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом от 5 тысяч рублей. Чтобы все было законно, необходимо провести общее собрание жильцов и получить согласие более 50% собственников на озеленение двора.

