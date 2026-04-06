Эксперт Бондарь: создание клумбы во дворе грозит штрафом в 5 тысяч рублей

Самовольная посадка цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом от 5 тысяч рублей и предписанием вернуть все в первоначальный вид. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, земельный участок, на котором стоит дом, включая газоны и деревья, находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир (статья 36 ЖК РФ). Поэтому никто не может распоряжаться данной территорией в одиночку. В связи с этим любые посадки, сделанные без спроса, считаются использованием общего имущества без разрешения остальных жильцов, добавил эксперт.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше 5 тысяч рублей.

Однако на практике именно денежное наказание за цветочную клумбу или куст обычно не следует. Выше вероятность, что, если соседи пожалуются, нарушителя могут просто попросить все убрать, вернув общему участку первоначальный вид, отметил специалист.

"На мой взгляд, самый разумный и надежный путь – объединиться с соседями и все решить сообща. Сначала подготовить простой проект, продумав, какие именно растения будут. При этом важно помнить про нормы, прописанные в пункте 2.6.11 приказа Госстроя РФ № 153. А в них, например, указано, что расстояние от дерева до стены дома должно быть не меньше 5 метров, а от кустарника – 1,5 метра", – пояснил Бондарь.

Далее следует провести общее собрание жильцов, включив в повестку дня вопрос о благоустройстве и озеленении двора. Если более 50% от числа собственников поддержит идею, необходимо составить протокол собрания, который и станет главным документальным разрешением, добавил эксперт.

Он обратил внимание на еще один нюанс: если придомовой участок до сих пор не сформирован и не стоит на кадастровом учете, значит, он принадлежит городу или поселку. В такой ситуации даже при общем согласии соседей может потребоваться дополнительное разрешение от местной администрации.

Ранее эксперт рассказал, что за самовольную обрезку веток во дворе могут выписать штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. Аналогично накажут и тех, кто каким-либо образом повредит дерево.