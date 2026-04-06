06 апреля, 17:10

Эксперт Бондарь: создание клумбы во дворе грозит штрафом в 5 тысяч рублей

Фото: 123RF.com/serezniy

Самовольная посадка цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом от 5 тысяч рублей и предписанием вернуть все в первоначальный вид. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, земельный участок, на котором стоит дом, включая газоны и деревья, находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир (статья 36 ЖК РФ). Поэтому никто не может распоряжаться данной территорией в одиночку. В связи с этим любые посадки, сделанные без спроса, считаются использованием общего имущества без разрешения остальных жильцов, добавил эксперт.

Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от 1 до 1,5%, но не меньше 5 тысяч рублей.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Однако на практике именно денежное наказание за цветочную клумбу или куст обычно не следует. Выше вероятность, что, если соседи пожалуются, нарушителя могут просто попросить все убрать, вернув общему участку первоначальный вид, отметил специалист.

"На мой взгляд, самый разумный и надежный путь – объединиться с соседями и все решить сообща. Сначала подготовить простой проект, продумав, какие именно растения будут. При этом важно помнить про нормы, прописанные в пункте 2.6.11 приказа Госстроя РФ № 153. А в них, например, указано, что расстояние от дерева до стены дома должно быть не меньше 5 метров, а от кустарника – 1,5 метра", – пояснил Бондарь.

Далее следует провести общее собрание жильцов, включив в повестку дня вопрос о благоустройстве и озеленении двора. Если более 50% от числа собственников поддержит идею, необходимо составить протокол собрания, который и станет главным документальным разрешением, добавил эксперт.

Он обратил внимание на еще один нюанс: если придомовой участок до сих пор не сформирован и не стоит на кадастровом учете, значит, он принадлежит городу или поселку. В такой ситуации даже при общем согласии соседей может потребоваться дополнительное разрешение от местной администрации.

Ранее эксперт рассказал, что за самовольную обрезку веток во дворе могут выписать штраф по статье 8.28 КоАП РФ в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. Аналогично накажут и тех, кто каким-либо образом повредит дерево.

Читайте также


Трошина Любовь

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
