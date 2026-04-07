Юрист Андрюхина: россиянам грозит штраф за испачканный собакой автомобиль

Автовладелец может взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку, если докажет, что именно этот питомец испачкал машину. Об этом рассказала доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина.

По словам юриста, данное нарушение относится к несоблюдению норм выгула животных. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) в таком случае предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей.

"Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась", – цитирует Андрюхину ТАСС.

При этом в отдельных регионах могут действовать специальные нормы в части содержания домашних животных. В частности, в Москве допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных мест влечет за собой штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч.

