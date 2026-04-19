Пожарные Москвы проведут плановые тренировки на высотном объекте в ТиНАО

Плановые тренировки по пожарной безопасности пройдут на высотном объекте в ТиНАО с 20 по 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия проведут на строящемся жилом комплексе высотой около 70 метров. Тренировки направлены на повышение готовности московских служб к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Пожарные и спасатели отработают действия по эвакуации людей, тушению огня, аварийно-спасательным работам, включая использование авиатехники, а также протестируют новейшее специализированное оборудование.

Также они уделят внимание обеспечению охраны общественного порядка и регулированию дорожного движения при ликвидации последствий ЧП.

"Сегодня высотки – неотъемлемая часть современного мегаполиса, поэтому уделяется особое внимание вопросам обеспечения их пожарной безопасности. Особенности этих строений требуют определенного алгоритма проведения аварийно-спасательных работ", – говорится в сообщении.

Такие тренировки организуют регулярно в разных точках Москвы. Их общее число составляет 100 в год. Тренировки помогают повысить уровень пожарной безопасности, сформировать мощную базу знаний и навыков по тушению возгораний в многоэтажках.

За первый квартал текущего года экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) спасли 136 человек. Они смогли быстро доставить в больницы 22 пострадавших при ЧП, а также соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящее время в Московском авиацентре работают свыше 500 сотрудников.

