Эвакуацию провели в Пушкинском музее в Москве

Эвакуацию провели в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина после поступления информации об угрозах. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Сегодня в 14:30 в музей поступила информация, содержащая угрозы. В целях безопасности посетителей и сотрудников администрация музея незамедлительно приняла решение о полной эвакуации из всех зданий", – уточняется в сообщении.

На месте задействованы МЧС РФ и спецслужбы.

В настоящее время вход в здание закрыт. Посетители, которые были вынуждены прервать осмотр экспозиций или приобрели билеты на текущие сеансы, смогут вернуть их либо посетить выставки в другое время в течение 14 дней.

"О возобновлении работы мы проинформируем на сайте и в социальных сетях музея", – добавило учреждение.

Ранее в несколько музеев Санкт-Петербурга поступили анонимные угрозы о нахождении внутри них опасных предметов. В их числе оказались Эрмитаж, Всероссийский музей А. С. Пушкина, расположенный на набережной Мойки, Музей Фаберже и мемориальный музей-лицей.

В результате была организована эвакуация посетителей и сотрудников культурных учреждений.

