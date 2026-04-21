Новости

Новости

21 апреля, 11:24

Происшествия

В США перед судом предстанет армянин, который переодевался медведем и царапал машины

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/California Department of Insurance (CDI)

В США перед судом предстанет армянин, который переодевался медведем и царапал машины, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Black Country Radio.

Речь идет о группе мошенников, которые инсценировали нападение медведя на дорогие автомобили. Четыре обвиняемых подали три иска в страховую компанию и требовали выплату за ущерб, который якобы принимал хищник.

Это произошло 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед. Согласно заявлению мошенников, медведь забрался в Rolls-Royce Ghost 2010 года и повредил два Mercedes – G63 AMG 2015 года и E350 2022 года.

Однако специалисты департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии изучили видеозапись и заключили, что на записи – человек в костюме медведя. Прокуратура поддержала выводы экспертов.

В результате суд признал трех фигурантов виновными и назначил наказание в виде 180 суток заключения, при этом отбывать срок можно по выходным. Общая сумма ущерба – около 141,8 тысячи долларов. Четвертый обвиняемый, 39-летний Арарат Чиркинян, предстанет перед судом в сентябре.

Ранее в Японии медведица напала на группу людей – хищник растерзал 38-летнего мужчину, также серьезные травмы головы и лица получили его 65-летний отец и пожилая пара в возрасте около 70 лет. Позже всех четверых нашли возле автомобиля.

