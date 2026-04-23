Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 17:09

Город

Часть транспортного хаба "Текстильщики" будет реорганизована по программе КРТ

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Два участка в границах транспортного хаба "Текстильщики" в одноименном районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории (КРТ). Соответствующий проект решения размещен на сайте mos.ru, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На реорганизуемой территории планируется возвести объекты торгово-бытового обслуживания площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, а также провести благоустройство.

"В результате реализации проекта здесь создадут 80 рабочих мест", – отметил Ефимов.

Речь идет о двух участках общей площадью 1,12 гектара, расположенных неподалеку от станций метро "Текстильщики" Большой кольцевой (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также второго Московского центрального диаметра.

Один из участков находится между Люблинской улицей и железнодорожными путями Курского направления МЖД, а второй – между Волгоградским проспектом и территорией культурного центра "Москвич".

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, рядом с пассажирской платформой Текстильщики МЦД-2 возведут объекты торгово-бытового обслуживания, к которым можно будет пройти по надземному переходу через железную дорогу от одноименной станции БКЛ.

"К услугам посетителей будет паркинг на 263 автомобиля, включая городскую перехватывающую парковку на 100 машино-мест, которую застройщик передаст на баланс столицы", – добавил Овчинский.

При этом территорию рядом с культурным центром "Москвич" отведут под благоустройство. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

Ранее сообщалось, что порядка 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы КРТ в районе Силино Зеленоградского административного округа. Там планируется возведение объектов промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 106 тысяч квадратных метров. В результате будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.

