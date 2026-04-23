Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 17:16

Технологии

Путин поручил обеспечить работу ключевых онлайн-сервисов даже при ограничениях

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Владимир Путин поручил разработать механизм, который позволит жизненно важным интернет-сервисам бесперебойно функционировать даже при ограничении работы мобильного интернета в целях безопасности. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки, в случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в условиях ограничений необходимо сохранить функционирование социально значимых платформ, включая портал "Госуслуги", платежные сервисы и системы записи к врачу. Он отметил, что технологические возможности для этого уже существуют, и их необходимо реализовать.

Поручение адресовано министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Также к работе над этим вопросом будут привлечены правоохранительные органы и специальные службы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях.

Он признал, что эти шаги создают неудобства для граждан, но назвал их вынужденными и отметил, что "сейчас такой период". По словам Пескова, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость мер безопасности.

Путин сделал ряд важных заявлений на тему ограничений работы интернета

