Путин поручил обеспечить работу ключевых онлайн-сервисов даже при ограничениях

Владимир Путин поручил разработать механизм, который позволит жизненно важным интернет-сервисам бесперебойно функционировать даже при ограничении работы мобильного интернета в целях безопасности. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки, в случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в условиях ограничений необходимо сохранить функционирование социально значимых платформ, включая портал "Госуслуги", платежные сервисы и системы записи к врачу. Он отметил, что технологические возможности для этого уже существуют, и их необходимо реализовать.

Поручение адресовано министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Также к работе над этим вопросом будут привлечены правоохранительные органы и специальные службы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях.

Он признал, что эти шаги создают неудобства для граждан, но назвал их вынужденными и отметил, что "сейчас такой период". По словам Пескова, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость мер безопасности.