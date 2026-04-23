Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 15:36

Технологии

В РФ расширили "белый список" онлайн-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России вновь расширило "белый список" онлайн-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.

Среди сайтов, IT-сервисов и приложений в реестр вошли:

  • поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская организация Дoбpo.pф;
  • Общероссийский народный фронт;
  • Российское общество "Знание";
  • клиники "Медси" и "Мать и дитя";
  • интернет-энциклопедия "Рувики";
  • Роскачество;
  • АО "ГЛОНАСС";
  • Газпромбанк;
  • гипермаркеты "Лента" и "Окей";
  • служба доставки "Достависта";
  • сеть "Додо Пицца";
  • каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар";
  • онлайн-кинотеатр Premier;
  • операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile;
  • телеканал 360;
  • парламентское телевидение "Дума ТВ";
  • телеканал "Соловьев Live";
  • онлайн-СМИ Sport24;
  • компании "Росатом", "Ростех" и "Роснефть";
  • ИТ-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов";
  • платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
  • Федеральное казначейство;
  • Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
  • Континентальная хоккейная лига.

Всего в перечне фигурирует свыше 500 российских сервисов. Они не только пользуются популярностью среди пользователей, но и отвечают необходимым требованиям безопасности. В частности, одним из важных условий для попадания в список является расположение всех вычислительных мощностей на территории РФ.

Ранее в Госдуме предложили сформировать список разрешенных к использованию VPN-протоколов – перечень "белых VPN". Депутат Дмитрий Гусев, выступивший автором инициативы, указал, что ограничения мобильного интернета вводятся по соображениям безопасности, однако они также создают заметные неудобства для граждан, малого и среднего бизнеса. При этом полное ограничение VPN-инструментов создаст риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации.

