Депутат Гусев призвал создать в России перечень "белых VPN"

В Госдуме предложили создать список "белых VPN"

В России предложили сформировать список разрешенных к использованию VPN-протоколов – перечень "белых VPN". С такой инициативой депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Депутат отметил, что ограничения мобильного интернета вводятся по соображениям безопасности, однако вместе с этим они создают заметные неудобства для граждан, малого и среднего бизнеса.

По словам Гусева, полное ограничение VPN-инструментов создаст риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации. При этом список доверенных сервисов обеспечит гарантированный уровень защиты данных в госсекторе и не будет препятствовать нормальной работе частного бизнеса.

Депутат также предложил не ограничивать мобильный интернет проверенным пользователям – чьи номера телефонов связаны с подтвержденными аккаунтами на "Госуслугах". Кроме того, предлагается сформировать белый список российских хостинг-провайдеров, чьи мощности физически находятся на территории РФ, и гарантировать бесперебойное функционирование для их ресурсов.

Гусев добавил, что аккредитованным российским IT-компаниям необходимо гарантировать легальный доступ к основным инструментам разработки, в том числе к зарубежным библиотекам и репозиториям.

"Это позволит не только сохранять темпы создания отечественного ПО, но и оперативно адаптировать цифровые решения под новые задачи, укрепляя технологический суверенитет страны", – приводит РИА Новости слова Гусева.

Парламентарий призвал сместить фокус усилий с массовых ограничений доступа к мировым информационным сетям к методам точечного регулирования на базе российских систем фильтрации. При этом главным направлением должно стать внедрение механизма умного замедления трафика, который бы позволял избирательно снижать пропускную способность для деструктивного контента, сохраняя работу легальных сервисов.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Как пояснили в нижней палате парламента, за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения преступлений.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что крупные российские платформы призвали ограничить доступ клиентов с VPN. Компаниям также выдали рекомендации по тому, как самостоятельно выявлять и блокировать такие сервисы. Информацию о новых VPN площадки должны будут передавать надзорному органу.

