В РСТ рассказали, как действовать при блокировке российских сервисов за границей

20 апреля, 19:43

Доступ ограничен? Как действовать при блокировке российских сервисов за границей

Туристы из РФ столкнулись со сбоями в работе российских сервисов за рубежом, предупредили туроператоры. В чем причина и носит ли явление массовый характер, разбиралась Москва 24.

Попасть в блок

Фото: depositphotos/tatsianama

Проблемы с доступом к российским онлайн-сервисам возможны у туристов за рубежом, сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным объединения, один из случаев произошел в Турции: подключившись к Wi-Fi гостиницы, путешественник попробовал открыть приложение крупного агрегатора билетов. Однако сервис распознал действие как использование VPN и перестал работать. Это связано с тем, что ранее, по данным СМИ, крупные российские компании начали ограничивать доступ к своим продуктам клиентам с включенными средствами обхода блокировок.

По данным АТОР, аналогичная ситуация произошла с оплатой на сайте одной из российских авиакомпаний. После отключения от Сети функция была восстановлена мгновенно, что косвенно указывает на схожие причины.

"Пока проблему нельзя назвать критичной: те же сервисы работают через мобильный интернет, можно воспользоваться альтернативными вариантами. К тому же сложности носят несистемный характер – в другой стране это же приложение открылось без проблем", – сказано в публикации.

Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнил в разговоре с BFM.RU, что невозможно точно определить, использует ли пользователь VPN или его IP-адрес просто соответствует стране пребывания.

Это приводит к тому, что сейчас мы, по сути, изолируем всю отечественную инфраструктуру для пользователей за границей. Это касается туристических, билетных и гостиничных сервисов. Понятно, что проблема возникает при подключении к местной сети в стране пребывания. Если мы пользуемся телефоном в роуминге, то проблем быть не должно – IP будет определяться как российский. Но интернет-роуминг за границей безумно дорог по сравнению с остальными расходами.
Артур Мурадян
вице-президент АТОР по вопросам международного туризма

По его словам, проблемы возникают и у иностранных туристов, приезжающих в Россию. Российская цифровая инфраструктура становится для них априори недоступной, так как блокировка идет по иностранной сим-карте.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предположил, что проблема будет решена: мобильные операторы смогут отделять VPN-трафик от трафика россиян, находящихся за границей, сообщает "Газета.ру".

"Думаю, что это достаточно простая задача, просто будет прописываться IP-адрес, ряд других идентификаторов, которые будут позволять однозначно определять, что это не VPN-трафик", – сказал парламентарий, выразив надежду, что вопрос будет урегулирован в скором времени.

Решение вопроса

Фото: 123RF.com/nastyaofly

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 уточнил, что на данный момент речь идет о единичных обращениях по поводу неработающих российских сервисов за границей. Насколько массовым станет это явление, покажет время, подчеркнул он.

Стоит понимать, что, например, для туристов, которые путешествуют через туроператоров или агентов, риск столкнуться с подобной проблемой уже в процессе поездки становится минимальным. Такие граждане решают все вопросы по туру (экскурсии, отели, авиабилеты, страховки, трансферы) еще на этапе планирования, чего, например, не скажешь о самостоятельных путешественниках.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Эксперт привел данные Пограничной службы ФСБ, согласно которым из России выезжает свыше 30 миллионов человек в год. Эта цифра выросла за последний год на 8% благодаря крепкому рублю и росту популярности международных направлений.

"Поэтому очень важно, чтобы ключевые сервисы, которые могут понадобиться в путешествии, например, для покупки билета или бронирования отеля, работали при любых обстоятельствах и без сбоев", – рассказал эксперт.

По его мнению, главная опасность сбоя сервисов в том, что ситуацией могут воспользоваться мошенники: в попытках найти способ открыть тот или иной сайт человек может случайно перейти по подозрительной ссылке. Нужно быть очень бдительными: не доверять случайным ресурсам, которые предлагают помощь, предупредил Горин.

В свою очередь, аналитик туротрасли, эксперт РСТ Михаил Абасов подтвердил в разговоре с Москвой 24, что подобные проблемы возникали у самостоятельных туристов в Турции, Таиланде, ОАЭ, странах Европы и на других популярных направлениях. В такой ситуации он рекомендовал не откладывать критически важные операции на последние дни поездки.

Лучшее решение – полностью отказаться от локального Wi-Fi для любых операций с российскими сервисами и использовать мобильный интернет оператора из РФ. Подключение через роуминг или российскую eSIM обеспечивает чистый российский IP-адрес, при котором приложения работают стабильно и без ограничений.
Михаил Абасов
аналитик туротрасли, эксперт РСТ

По его словам, оптимальная схема для поездки и вовсе предполагает использование двух eSIM. Российскую (от ведущих операторов) следует задействовать исключительно для банковских переводов, оплаты услуг и бронирований. Международную (от глобальных провайдеров) – для навигации, мессенджеров и работы с локальными сервисами.

"Такая комбинация позволяет минимизировать расходы на роуминг и сохранить полную функциональность всех необходимых приложений", – рассказал специалист.

Чтобы существенно снизить риски, Абасов порекомендовал заранее уведомить банк о предстоящей поездке через приложение или контакт-центр, отдавать предпочтение веб-версиям сайтов, иметь при себе достаточное количество наличных в евро или долларах, а также распечатанные копии билетов, ваучеров и страхового полиса. Также важно избегать отельного Wi-Fi при проведении платежей и бронирований, заключил Абасов.

Читайте также


Какасьева Александра

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

