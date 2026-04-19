В РСТ рассказали, как действовать при блокировке российских сервисов за границей

Туристы из РФ столкнулись со сбоями в работе российских сервисов за рубежом, предупредили туроператоры. В чем причина и носит ли явление массовый характер, разбиралась Москва 24.

Попасть в блок

Проблемы с доступом к российским онлайн-сервисам возможны у туристов за рубежом, сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным объединения, один из случаев произошел в Турции: подключившись к Wi-Fi гостиницы, путешественник попробовал открыть приложение крупного агрегатора билетов. Однако сервис распознал действие как использование VPN и перестал работать. Это связано с тем, что ранее, по данным СМИ, крупные российские компании начали ограничивать доступ к своим продуктам клиентам с включенными средствами обхода блокировок.

По данным АТОР, аналогичная ситуация произошла с оплатой на сайте одной из российских авиакомпаний. После отключения от Сети функция была восстановлена мгновенно, что косвенно указывает на схожие причины.

"Пока проблему нельзя назвать критичной: те же сервисы работают через мобильный интернет, можно воспользоваться альтернативными вариантами. К тому же сложности носят несистемный характер – в другой стране это же приложение открылось без проблем", – сказано в публикации.

Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнил в разговоре с BFM.RU, что невозможно точно определить, использует ли пользователь VPN или его IP-адрес просто соответствует стране пребывания.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Это приводит к тому, что сейчас мы, по сути, изолируем всю отечественную инфраструктуру для пользователей за границей. Это касается туристических, билетных и гостиничных сервисов. Понятно, что проблема возникает при подключении к местной сети в стране пребывания. Если мы пользуемся телефоном в роуминге, то проблем быть не должно – IP будет определяться как российский. Но интернет-роуминг за границей безумно дорог по сравнению с остальными расходами.

По его словам, проблемы возникают и у иностранных туристов, приезжающих в Россию. Российская цифровая инфраструктура становится для них априори недоступной, так как блокировка идет по иностранной сим-карте.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предположил, что проблема будет решена: мобильные операторы смогут отделять VPN-трафик от трафика россиян, находящихся за границей, сообщает "Газета.ру".

"Думаю, что это достаточно простая задача, просто будет прописываться IP-адрес, ряд других идентификаторов, которые будут позволять однозначно определять, что это не VPN-трафик", – сказал парламентарий, выразив надежду, что вопрос будет урегулирован в скором времени.

Решение вопроса

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 уточнил, что на данный момент речь идет о единичных обращениях по поводу неработающих российских сервисов за границей. Насколько массовым станет это явление, покажет время, подчеркнул он.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Стоит понимать, что, например, для туристов, которые путешествуют через туроператоров или агентов, риск столкнуться с подобной проблемой уже в процессе поездки становится минимальным. Такие граждане решают все вопросы по туру (экскурсии, отели, авиабилеты, страховки, трансферы) еще на этапе планирования, чего, например, не скажешь о самостоятельных путешественниках.

Эксперт привел данные Пограничной службы ФСБ, согласно которым из России выезжает свыше 30 миллионов человек в год. Эта цифра выросла за последний год на 8% благодаря крепкому рублю и росту популярности международных направлений.

"Поэтому очень важно, чтобы ключевые сервисы, которые могут понадобиться в путешествии, например, для покупки билета или бронирования отеля, работали при любых обстоятельствах и без сбоев", – рассказал эксперт.

По его мнению, главная опасность сбоя сервисов в том, что ситуацией могут воспользоваться мошенники: в попытках найти способ открыть тот или иной сайт человек может случайно перейти по подозрительной ссылке. Нужно быть очень бдительными: не доверять случайным ресурсам, которые предлагают помощь, предупредил Горин.

В свою очередь, аналитик туротрасли, эксперт РСТ Михаил Абасов подтвердил в разговоре с Москвой 24, что подобные проблемы возникали у самостоятельных туристов в Турции, Таиланде, ОАЭ, странах Европы и на других популярных направлениях. В такой ситуации он рекомендовал не откладывать критически важные операции на последние дни поездки.





Михаил Абасов аналитик туротрасли, эксперт РСТ Лучшее решение – полностью отказаться от локального Wi-Fi для любых операций с российскими сервисами и использовать мобильный интернет оператора из РФ. Подключение через роуминг или российскую eSIM обеспечивает чистый российский IP-адрес, при котором приложения работают стабильно и без ограничений.

По его словам, оптимальная схема для поездки и вовсе предполагает использование двух eSIM. Российскую (от ведущих операторов) следует задействовать исключительно для банковских переводов, оплаты услуг и бронирований. Международную (от глобальных провайдеров) – для навигации, мессенджеров и работы с локальными сервисами.

"Такая комбинация позволяет минимизировать расходы на роуминг и сохранить полную функциональность всех необходимых приложений", – рассказал специалист.

Чтобы существенно снизить риски, Абасов порекомендовал заранее уведомить банк о предстоящей поездке через приложение или контакт-центр, отдавать предпочтение веб-версиям сайтов, иметь при себе достаточное количество наличных в евро или долларах, а также распечатанные копии билетов, ваучеров и страхового полиса. Также важно избегать отельного Wi-Fi при проведении платежей и бронирований, заключил Абасов.

