В РСТ рассказали, как действовать при блокировке российских сервисов за границей

Туристы из РФ столкнулись со сбоями в работе российских сервисов за рубежом, предупредили туроператоры. В чем причина и носит ли явление массовый характер, разбиралась Москва 24.
Попасть в блок
Проблемы с доступом к российским онлайн-сервисам возможны у туристов за рубежом, сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным объединения, один из случаев произошел в Турции: подключившись к Wi-Fi гостиницы, путешественник попробовал открыть приложение крупного агрегатора билетов. Однако сервис распознал действие как использование VPN и перестал работать. Это связано с тем, что ранее, по данным СМИ, крупные российские компании начали ограничивать доступ к своим продуктам клиентам с включенными средствами обхода блокировок.
По данным АТОР, аналогичная ситуация произошла с оплатой на сайте одной из российских авиакомпаний. После отключения от Сети функция была восстановлена мгновенно, что косвенно указывает на схожие причины.
"Пока проблему нельзя назвать критичной: те же сервисы работают через мобильный интернет, можно воспользоваться альтернативными вариантами. К тому же сложности носят несистемный характер – в другой стране это же приложение открылось без проблем", – сказано в публикации.
Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнил в разговоре с BFM.RU, что невозможно точно определить, использует ли пользователь VPN или его IP-адрес просто соответствует стране пребывания.
По его словам, проблемы возникают и у иностранных туристов, приезжающих в Россию. Российская цифровая инфраструктура становится для них априори недоступной, так как блокировка идет по иностранной сим-карте.
При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предположил, что проблема будет решена: мобильные операторы смогут отделять VPN-трафик от трафика россиян, находящихся за границей, сообщает "Газета.ру".
"Думаю, что это достаточно простая задача, просто будет прописываться IP-адрес, ряд других идентификаторов, которые будут позволять однозначно определять, что это не VPN-трафик", – сказал парламентарий, выразив надежду, что вопрос будет урегулирован в скором времени.
Решение вопроса
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 уточнил, что на данный момент речь идет о единичных обращениях по поводу неработающих российских сервисов за границей. Насколько массовым станет это явление, покажет время, подчеркнул он.
Эксперт привел данные Пограничной службы ФСБ, согласно которым из России выезжает свыше 30 миллионов человек в год. Эта цифра выросла за последний год на 8% благодаря крепкому рублю и росту популярности международных направлений.
"Поэтому очень важно, чтобы ключевые сервисы, которые могут понадобиться в путешествии, например, для покупки билета или бронирования отеля, работали при любых обстоятельствах и без сбоев", – рассказал эксперт.
По его мнению, главная опасность сбоя сервисов в том, что ситуацией могут воспользоваться мошенники: в попытках найти способ открыть тот или иной сайт человек может случайно перейти по подозрительной ссылке. Нужно быть очень бдительными: не доверять случайным ресурсам, которые предлагают помощь, предупредил Горин.
В свою очередь, аналитик туротрасли, эксперт РСТ Михаил Абасов подтвердил в разговоре с Москвой 24, что подобные проблемы возникали у самостоятельных туристов в Турции, Таиланде, ОАЭ, странах Европы и на других популярных направлениях. В такой ситуации он рекомендовал не откладывать критически важные операции на последние дни поездки.
По его словам, оптимальная схема для поездки и вовсе предполагает использование двух eSIM. Российскую (от ведущих операторов) следует задействовать исключительно для банковских переводов, оплаты услуг и бронирований. Международную (от глобальных провайдеров) – для навигации, мессенджеров и работы с локальными сервисами.
"Такая комбинация позволяет минимизировать расходы на роуминг и сохранить полную функциональность всех необходимых приложений", – рассказал специалист.
Чтобы существенно снизить риски, Абасов порекомендовал заранее уведомить банк о предстоящей поездке через приложение или контакт-центр, отдавать предпочтение веб-версиям сайтов, иметь при себе достаточное количество наличных в евро или долларах, а также распечатанные копии билетов, ваучеров и страхового полиса. Также важно избегать отельного Wi-Fi при проведении платежей и бронирований, заключил Абасов.