23 апреля, 17:58
Мишустин переназначил ректоров Высшей школы экономики и Финансового университета
Фото: kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о переназначении ректоров НИУ ВШЭ и Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Никита Анисимов переназначен ректором ВШЭ, а Станислав Прокофьев – Финансового университета. Им продлены полномочия еще на 5 лет.
Ранее Рособрнадзор выдал предостережения 4 вузам о недопустимости нарушений обязательных требований. Предупреждения затронули Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский гуманитарно-экономический университет, Московскую международную академию, а также учреждения профессионального религиозного образования – Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева.
Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии вузы, которые работают ради сбора денег. По его словам, в стране есть учреждения, где занятия проводятся онлайн, но нет педагогического персонала и аудиторий.
