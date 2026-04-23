Мишустин переназначил ректоров Высшей школы экономики и Финансового университета

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о переназначении ректоров НИУ ВШЭ и Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Никита Анисимов переназначен ректором ВШЭ, а Станислав Прокофьев – Финансового университета. Им продлены полномочия еще на 5 лет.

Ранее Рособрнадзор выдал предостережения 4 вузам о недопустимости нарушений обязательных требований. Предупреждения затронули Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский гуманитарно-экономический университет, Московскую международную академию, а также учреждения профессионального религиозного образования – Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева.

Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии вузы, которые работают ради сбора денег. По его словам, в стране есть учреждения, где занятия проводятся онлайн, но нет педагогического персонала и аудиторий.