Рособрнадзор объявил предостережение четырем вузам

Фото: depositphotos/kasto

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес четырех вузов. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

Соответствующие предостережения касаются Национального исследовательского университета ИТМО, Московского гуманитарно-экономического университета, Московской международной академии, а также учреждения профессионального религиозного образования – Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева.

До этого Рособрнадзор объявлял предостережения еще двум вузам. Тогда речь шла об Автомобильно-транспортном институте и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии вузы, которые работают только ради сбора денег. Медведев указывал, что в стране есть "плохие" и "никудышные" университеты и вузы, где занятия проводятся в онлайн-режиме, но нет педагогического персонала и аудиторий.

