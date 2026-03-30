30 марта, 14:25
Рособрнадзор объявил предостережения 7 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 7 образовательным организациям, передает пресс-служба ведомства.
В соответствующий список вошли:
- Институт управления;
- Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
- Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики;
- Российский университет кооперации;
- Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов;
- Уральский государственный лесотехнический университет;
- Кубанский государственный медицинский университет.
Уточняется, что всем этим учебным заведениям предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Ранее предостережения от Рособрнадзора получили еще 3 российских университета – Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.