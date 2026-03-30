Рособрнадзор объявил предостережения 7 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 7 образовательным организациям, передает пресс-служба ведомства.

В соответствующий список вошли:



Институт управления; Белгородский государственный национальный исследовательский университет; Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики; Российский университет кооперации; Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов; Уральский государственный лесотехнический университет; Кубанский государственный медицинский университет.

Уточняется, что всем этим учебным заведениям предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Ранее предостережения от Рособрнадзора получили еще 3 российских университета – Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.

