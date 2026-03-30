30 марта, 14:25

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения 7 вузам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 7 образовательным организациям, передает пресс-служба ведомства.

В соответствующий список вошли:

  1. Институт управления;
  2. Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
  3. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики;
  4. Российский университет кооперации;
  5. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов;
  6. Уральский государственный лесотехнический университет;
  7. Кубанский государственный медицинский университет.

Уточняется, что всем этим учебным заведениям предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Ранее предостережения от Рособрнадзора получили еще 3 российских университета – Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.

образованиеобщество

