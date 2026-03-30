Актера Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

Фото: кадр из сериала "Петр Лещенко. Все, что было…"; режиссер – Владимир Котт; производство – "Централ Партнершип"

Российского актера, сценариста и режиссера Тихона Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Его могила расположена на 48-м участке, рядом с его покойными родственниками.

Прощание с артистом состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

Котрелев скончался 25 марта на 50-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Актер запомнился зрителям ролями в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "13 клиническая. Начало", "Петр Лещенко. Все, что было..." и "Маргарита Назарова". Одной из его последних работ был фильм "Космос засыпает".