В МИД Ирана заявили, что страны Ближнего Востока не будут слушать "уговоры" Зеленского

Власти стран Ближнего Востока не так наивны, чтобы вестись на "уговоры" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на пресс-конференции заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает RT.

Он отметил, что Зеленский допустил разрушительную войну в своей стране и привел украинский народ к большой трагедии. Поэтому если страны Ближневосточного региона начали бы сотрудничать с Украиной, это стало бы "катастрофическим просчетом", учитывая очевидную военную агрессию США и сионистского режима против Ирана.

Ранее СМИ сообщали, что отказ американского лидера Дональда Трампа от помощи Киева в военной операции с Тегераном и недовольство Зеленского в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины.

По информации журналистов, Трамп два раза отверг попытки Зеленского "стать полезным для американцев в этой войне", передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в "крайне раздраженной форме".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам в регионе.

