Блогеру Надин Серовски провели срочную операцию в Таиланде

Блогер Надин Серовски (настоящее имя – Надежда Артамонова) перенесла срочную операцию в Таиланде. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам девушки, в день рождения дочери ее доставили в больницу, где выявили аппендицит.

"Лопнувший он или просто воспаленный, мы узнаем от доктора, это две огромные разницы. Еще и в Таиланде – в стране, с которой я не знакома на уровне медицины, и мне очень страшно", – отметила блогер.

Также Серовски сообщила, что оказалась в обмороке от боли.

