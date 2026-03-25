Режиссеру Сарику Андреасяну потребовалась операция из-за грыж в шейном отделе

Режиссеру Сарику Андреасяну потребовалась операция из-за грыж, найденных в шейном отделе позвоночника. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пост супруги продюсера актрисы Лизы Моряк в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она продемонстрировала свою переписку с мужем, который рассказал, что 25 марта ему сделают операцию. По словам Андреасяна, у него выявили 7 грыж в шейном отделе позвоночника.

"Одна грыжа сдавила нерв, ничего не поможет. Разрежут и уберут", – написал режиссер супруге.

Он также сообщил, что будет находиться в больнице не менее 4 дней. При этом Андреасян предположил, что еще 1 день пробудет в реанимации, если что-то пойдет не по плану.

"Почему все происходит в один момент? Я очень переживаю. Едем в станционар и сразу на операцию", – добавила Моряк.

Ранее стало известно, что супруги ожидают третьего ребенка. Моряк разместила в соцсетях фотографии, на которых представлены она, Андреасян и две их дочери.

Актриса призналась, что семья вдохновляет ее и супруга на преодоление различных испытаний, а также помогает ощущать радость каждого дня. По словам Моряк, еще один ребенок станет бесценным подарком, который пара примет с благодарностью.

