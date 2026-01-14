Форма поиска по сайту

14 января, 13:26

Шоу-бизнес

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что его жена похожа на актера Тимоти Шаломе

Фото: ТАСС/Артем Геодакян; ТАСС/Sipa/Image Press Agency

Российский режиссер Сарик Андреасян заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что его супруга Елизавета Моряк похожа на американского актера Тимоти Шаламе.

Андреасян разместил в соцсетях фотографию Моряк и Шаламе. Он задался вопросом, почему его жена так похожа на американского актера. Свою фразу он сопроводил смеющимся эмодзи.

Ранее Андреасян заявил, что может уйти из кинематографа. На такие мысли режиссера подтолкнула ситуация, которая произошла с ним на улице.

К нему подбежали поклонники с просьбой сфотографироваться. Однако обратились фанаты к нему как к мужу Моряк, а не как к продюсеру.

Кроме того, режиссер рассказал, что устал от интенсивной работы. По его словам, съемки трех кинокартин каждый год отнимают у него много сил и времени. Именно поэтому Андреасян считает, что будет лучше, если он станет семьянином, который занимается бытом, пока его супруга зарабатывает деньги.

шоу-бизнес

