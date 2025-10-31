Режиссер Сарик Андреасян заявил о возможном уходе из кинематографа

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Российский режиссер Сарик Андреасян заявил на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что может уйти из кинематографа.

На такие мысли режиссера подтолкнула ситуация, которая произошла с ним недавно на улице. К нему подбежали поклонники с просьбой сфотографироваться. Однако обратились фанаты к нему как к мужу актрисы Лизы Моряк, а не как к продюсеру.

"Надеюсь, я дойду до того уровня, когда работать будет только жена, а я буду на Мальдивах", – заявил Андреасян.

Кроме того, режиссер рассказал, что устал от интенсивной работы. По его словам, съемки трех кинокартин каждый год отнимают у него много сил и времени. Именно поэтому Андреасян считает, что будет лучше, если он станет семьянином, который занимается бытом, пока его супруга зарабатывает деньги.

В настоящее время Андреасян занимается съемкой сериала "Рынок" о Черкизовском рынке. Премьера состоится в 2026 году. В основе сюжета – история преподавателя математики, оказавшегося на рынке в конце 1990-х.

Кроме того, он планирует экранизировать роман "Война и мир". Съемки начались осенью 2025 года. Оператором проекта стал Константин Кокорев, работавший ранее над картинами "Путь за мечтой" и "Прибой".

