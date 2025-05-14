Режиссер Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал "Рынок" о Черкизовском рынке, премьера которого состоится в 2026 году – ровно через 15 лет после закрытия рынка. Об этом сообщается в телеграм-канале "Новости кинопроизводства".

Сериал "Рынок" расскажет историю преподавателя математики, оказавшегося на Черкизовском рынке в конце 1990-х. Сценарий напишет Даниил Азаров, креативным продюсером станет Алексей Гравицкий. Проект включит в себя 10 одночасовых серий, говорится в сообщении.

Черкизовский рынок появился в начале 90-х, он был одним из крупнейших рынков не только Москвы, но и всей Восточной Европы.

На его территории трудились более 100 тысяч человек, свыше 60 тысяч – выходцы из Китая и Вьетнама. Рынок неоднократно пытались закрыть, но удалось это сделать только в 2009 году.

Также сообщалось, что певица Мадонна планирует снять сериал о себе. Какой фрагмент ее жизни будет воссоздан – не уточняется.