Сериал "Первый номер" с Евгением Цыгановым продлили на второй сезон

Фото: кадр из сериала "Первый номер"; режиссер – Клим Козинский; производство – "Медиаслово", KION / МТС Медиа

Сериал "Первый номер" с актером Евгением Цыгановым в главной роли продлили на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

"Все детали – пока за кадром. Но что мы знаем точно – новый сезон будет еще смелее", – отметили в сервисе.

Первый сезон сериала снят по сценарию Сергея Минаева, который вдохновился личным опытом и реальными событиями. По сюжету в прошлом известный писатель Константин Иноземцев столкнулся с творческим и личностным кризисом. Оказавшись в затруднительном финансовом положении, он получает предложение занять пост главного редактора популярного глянцевого издания.

Режиссером проекта ранее выступал Клим Козинский, работавший над такими проектами, как "Вне себя" и "13 клиническая". Помимо Цыганова, в сериале снялись Надежда Михалкова и Павел Деревянко.

Между тем съемки сериала по трилогии "Майор Гром" стартуют в апреле. Все шесть серий выйдут в 2025 году. В пресс-службе "Кинопоиска" рассказали, что создатели проекта хотят переосмыслить историю главного героя полицейского Игоря Грома и других персонажей вселенной Bubble.

В сериале появятся знакомые зрителю персонажи из предыдущих кинокартин и новые герои, например юный Сергей Разумовский и Олег Волков, сестра и отец Августа ван дер Хольта.