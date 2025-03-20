Съемки сериала по "Майору Грому" стартуют в апреле

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Игра "; режиссер – Олег Трофим; производство – BUBBLE Studios

Съемки сериала по трилогии "Майор Гром" стартуют в апреле. Все шесть серий выйдут в 2025 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".

В новом проекте создатели хотят переосмыслить историю главного героя полицейского Игоря Грома и других персонажей вселенной Bubble. В шоу будут как новые сцены, так и фрагменты из уже вышедших трех полнометражных фильмов.

В сериале появятся знакомые зрителю персонажи из предыдущих кинокартин и новые герои, например, юный Сергей Разумовский и Олег Волков, сестра и отец Августа ван дер Хольта. Автором проекта станет продюсер Олег Трофим, а Саша "Соберсаша" Пьяных выступит в качестве режиссера.

Между тем сказка "Царевна-Лягушка" две недели подряд возглавляла российский кинопрокат и прокат стран СНГ. С 13 по 16 марта фильм заработал 121 миллион рублей. На втором месте по сборам находится мюзикл "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли. Картина собрала 104,2 миллиона рублей.

Тем временем третью строчку в рейтинге сохранил детектив "Красный шелк" с Милошем Биковичем. Лента в минувшие выходные заработала 55,8 миллиона рублей.