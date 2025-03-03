"Пророк. История Александра Пушкина" собрал в кинопрокате 168,5 млн рублей

кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"; режиссер – Феликс Умаров; производство – Централ Партнершип; Кинослово; Студия Тритэ

Картина "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым собрала в прокате с 27 февраля по 2 марта 168,5 миллиона рублей. Эта лента лидирует в кинопрокате третью неделю подряд. Соответствующие данные представлены на портале Kinobusiness.

Создатели картины назвали ее масштабным фильмом о великом поэте, "которого знают все и не знает никто". Роль знаменитого русского писателя сыграл Юра Борисов. В роли Натальи Гончаровой снялась Алена Долголенко, Константина Данзаса сыграл Роман Васильев, Ивана Пущина – Илья Виногорский. Кроме того, в ленте снялись Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист) и Флориан Десбьендра (Жорж Дантес).

Второе место в кинопрокате занимает "Красный шелк" Андрея Волгина. Фильм собрал 122,3 миллиона рублей за минувшие выходные. Действие картины происходит в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее Советского Союза и Китая. Под видом обычных пассажиров в нем едут иностранные разведчики. В картине снялись Милош Бикович (Николай Гарин), Елена Подкаминская (Анна Волкова), Гоша Куценко (Федор Корнилов), Глеб Калюжный (Артем Светлов), Ярослав Могильников (Петя), Чжэн Ханьи (Ван Лин).

На третьем месте в российском прокате расположился американский фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга "Обезьяна", который собрал 82,5 миллиона рублей за уик-энд. Он рассказывает о братьях-близнецах, которые нашли загадочную игрушку в виде обезьяны на чердаке. После этого в их жизни начали разворачиваться трагические события. В ленте сыграли Тео Джеймс (Хэл Шелборн). Кристиан Конвери (Хэл Шелборн), Татьяна Маслани (Лоис Шелборн), Элайджа Вуд (Тед Хаммерман) и Колин О'Брайен (Пит Шелборн).

В конце января 2025-го кассовые сборы фильма "Домовенок Кузя" в российском прокате превысили 1 миллиард рублей. Сборы кинокартины составили 1 000 427 585 рублей.

Тем временем в Москве сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского. Съемки проходили в Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, а также в "Москино".