Милош Бикович сыграет Шляпника в фильме-мюзикле "Алиса в Стране чудес"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сербский и российский актер Милош Бикович исполнит роль Шляпника в предстоящем фильме-мюзикле "Алиса в Стране чудес". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам артиста, все герои фильма воспринимают его персонажа как сумасшедшего, однако в действительности он остается единственным, кто верит в любовь. Именно по этой причине его не принимает общество, пояснил актер.

По словам Биковича, фильм станет современной интерпретацией одноименной сказки Льюиса Кэролла, которую дополнят песнями на стихи Владимира Высоцкого.

Режиссером картины выступит Юрий Хмельницкий, который работал над фильмом "Лед-3". Роль Алисы было решено отдать Анне Пересильд.

Актер Юра Борисов между тем поддержал выход фильма "Красный шелк", рассказал ранее продюсер и исполнитель одной из главных ролей в этой картине Гоша Куценко. При этом сам он принимал участие в рекламной кампании фильма "Пророк", главную роль в котором исполнил Борисов.

