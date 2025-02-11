Актер Юрий Колокольников посетил премьеру "Белого лотоса" в Лос-Анджелесе

Фото: ТАСС/ЕPA/ALLISON DINNER

В американском Лос-Анджелесе прошла премьера третьего сезона сериала "Белый лотос". Мероприятие посетил российский актер Юрий Колокольников, который исполнил в картине второстепенную роль, сообщает Peopletalk.

В свою очередь, певица Лиса рассказала о съемочном процессе "Белого лотоса". По ее словам, это был ее первый опыт в кино, она не знала, чего ожидать на съемочной площадке. По воспоминаниям Лисы, в первый день съемок она буквально "замерла от волнения".

"Я так нервничала. Потела. Вообще не могла вспомнить свои реплики. Голова была пустая", – передает издание Variety слова девушки.

Также она отметила, что смогла быстро освоиться с помощью коллег и съемочной группы.

В третьем сезоне "Белого лотоса" действие развернется в Таиланде. Лиса сыграет роль сотрудницы элитного отеля. Когда журналист спросил ее, в каком фильме она хотела бы сняться дальше, девушка ответила: "Боевик".

Как рассказала Лиса, на съемочной площадке актеры "Белого лотоса" постоянно делились своими проектами, что помогло ей чувствовать себя увереннее. Она представила коллегам еще тогда не выпущенный сингл Rockstar и клип на него. Девушка подчеркнула, что все ее поддержали.

В сериале "Белый лотос" изначально должен быть сняться российско-сербский актер Милош Бикович. Однако HBO расторгла с ним контракт в феврале прошлого года. Как писали СМИ, решение было принято после того, как украинский МИД выступил с критикой студии в связи с приглашением актера в команду проекта.