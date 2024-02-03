Милоша Биковича отстранили от съемок третьего сезона сериала "Белый лотос"

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Телекомпания HBO расторгла контракт с сербским и российским актером Милошем Биковичем, который должен был принять участие в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос". Об этом сообщает издание Deadline.

Уточняется, что данное решение было принято после того, как министерство иностранных дел Украины выступило с критикой HBO в связи с приглашением Биковича на съемки.

Действия третьего сезона сериала должны происходить в таиландском отеле. По информации СМИ, Бикович был нанят на небольшую эпизодическую роль русского тренера по йоге.

Сам актер в своих соцсетях назвал произошедшую ситуацию "торжеством абсурда" и "поражением искусства". По его словам, против него ведут целенаправленную информационную кампанию.

Бикович добавил, что был бы рад сниматься в сериале "Белый лотос", однако теперь его участие в проекте стало невозможно по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку он "не готов менять свои принципы".

"Я вырос в раздираемой войной стране. Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое", – написал актер на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В 2021 году Милош Бикович получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В августе 2019 года Киев запретил въезд российско-сербскому актеру на территорию Украины в связи с "угрозой безопасности".

Бикович сыграл в обеих частях фильма "Холоп", а также в таких картинах, как "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", сериалах "Магомаев", "Гранд" и других.