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Общество

15:59

Актер Милош Бикович получил российское гражданство

общество культура

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий указ Владимира Путина.

Милош Бикович сыграл в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Холоп", а также сериалах "Магомаев", "Гранд" и других.

Ранее аргентинская актриса Наталья Орейро подала запрос на получение российского гражданства. В настоящий момент ее документы приняты и находятся на рассмотрении.

Актриса, запомнившаяся многим по игре в сериале "Дикий Ангел", в прямом эфире передачи "Вечерний Ургант" попросила российский паспорт у Владимира Путина.

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