Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, заявил, что уже давно чувствует себя активным членом российского общества. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально", – написал актер.

Он добавил, что теперь с честью сможет говорить, что Россия – это его родина.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому Биковичу дали российское гражданство.

Милош Бикович сыграл в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Холоп", а также сериалах "Магомаев", "Гранд" и других.

