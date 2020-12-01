Сноуден собирается подать заявление на гражданство РФ в ближайшее время

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Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден собирается в ближайшее время подать заявление на российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.
"Мы обсуждали со Сноуденом документы, которые необходимы для подачи на гражданство. Сейчас он занимается их подборкой и в ближайшее время подадим заявление на гражданство РФ", – пояснил адвокат.
Он также добавил, что сообщит, когда сбор всех нужных документов будет закончен.
Ранее сообщалось, что Сноуден женился в Москве. С будущей женой Сноуден встречался с 2009 года. Впоследствии она переехала к нему в Россию.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже РФ предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017 году.
На родине Сноудена обвиняют в государственной измене. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.
Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
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