Завершающий сезон сериала "Игра в кальмара" выйдет 27 июня

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc

Третий сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара", который станет завершающим, выйдет на стриминговой платформе Netflix 27 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что сериал стал всемирно известным и занял первое место по количеству просмотров среди всех сериалов не на английском языке, которые когда-либо выходили на Netflix.

Премьера второго сезона "Игры в кальмара" состоялась 26 декабря 2024 года на платформе Netflix. Спустя час после премьеры весь новый сезон попал в Сеть: семь эпизодов выложили на популярные торрент-трекеры в хорошем качестве и с русскими субтитрами.