Актер Юрий Колокольников снялся в новом сезоне американского сериала "Белый лотос"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала от студии HBO "Белый лотос", рассказал в своем телеграм-канале кинорежиссер Максим Шишкин.

Он работал с Колокольниковым в ленте "Последний Ронин".

"Если вы задавались вопросом, куда после финала пошел "Ронин", то знайте, что он отправился на ретрит в "Белый лотос", – написал Шишкин.

Сам Колокольников, комментируя свое участие в картине, указал на серьезность третьего сезона, предупредив в беседе с "Кинопоиском", что слабонервным его смотреть не стоит.

Новая часть сериала расскажет о состоятельных людях, приехавших на отдых в Таиланд. По сюжету они будут пытаться решить свои прежние проблемы и столкнутся с новыми, в том числе с преступлениями. Третий сезон стартует на Max 16 февраля.

В сериале "Белый лотос" должен был сняться российско-сербский актер Милош Бикович. Однако HBO расторгла с ним контракт в феврале 2024 года. По данным СМИ, такое решение было принято после того, как МИД Украины выступил с критикой студии в связи с приглашением актера в команду проекта.

Бикович, в свою очередь, назвал произошедшую ситуацию "торжеством абсурда" и "поражением искусства". Он также отметил, что был бы рад сниматься в сериале, но его участие в проекте стало невозможно, так как он "не готов менять свои принципы".