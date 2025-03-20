Мелодрама "Шоугерл" с Памелой Андерсон вышла в российских кинотеатрах

Фото: кадр из фильма "Шоугерл "; режиссер – Джиа Коппола; производство – Utopia; Digital Ignition Entertainment; High Frequency Entertainment; Pinky Promise

Мелодрама "Шоугерл" с американской актрисой Памелой Андерсон с 10 марта вышла в российских кинотеатрах. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании Capella Film.

В центре сюжета фильма режиссера Джиа Коппола история бывшей танцовщицы легендарного шоу Шелли, которая после закрытия проекта пытается начать новую жизнь. Эта роль для Андерсон стала единственной драматической за всю ее карьеру. В фильме также сыграли актеры Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Дейв Батиста, Билли Лурд и Бренда Сонг.

Кинокомпания добавила, что картина стала триумфом для актрисы. Мелодрама была отмечена двумя номинациями на премию "Золотой глобус" в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая песня", а также удостоилась специального приза от жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Фильм сняли за 18 дней, что для полнометражного фильма довольно мало. Коппола стремилась сохранить естественность в кадре, поэтому использовала естественное освещение и минимальное количество повторных съемок.

Ранее стало известно, что в апреле стартуют съемки сериала по трилогии "Майор Гром". Все шесть серий выйдут в 2025 году. В проекте создатели хотят переосмыслить историю главного героя полицейского Игоря Грома и других персонажей вселенной Bubble. В шоу будут как новые сцены, так и фрагменты из уже вышедших трех полнометражных фильмов.