Студия Mundfish работает над Atomic Heart 2

Фото: atomic.mundfish.com

Экс-редактор "Игромании" и популярный игровой блогер Алексей Макаренков заявил, что студия Mundfish трудится сразу над несколькими проектами во вселенной Atomic Heart.

В своем блоге на YouTube Макаренков отметил, что главным проектом является сиквел, который сейчас находится на этапе вертикального среза. Это означает, что компания определяет ключевые механики и концепцию игры.

По словам Макаренкова, он лично ознакомился с материалами по игре. Теперь известно, что Atomic Heart 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5. То есть, речь идет о высоком уровне графики и детализации, стилистика сохраняет дух оригинальной игры и ретрофутуризма. Однако, уточнил Макаренков, в продолжении атмосфера обещает быть более мрачной.

В игре может обновиться механика смены времени года и передвижения по игровому миру. Также ожидается появление персонажей из первой части. Макаренков уточняет, что за время работы концепция может измениться. Однако разработка второй части идет интенсивными темпами.

Ранее сообщалось, что экранизация Atomic Heart будет снята в России.