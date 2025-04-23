Вышел тизер второго сезона "Уэнсдэй"

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Netflix выпустил тизер-трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй". Главную роль, как и в первом сезоне сериала, исполнила Дженна Ортега.

Первая часть сезона выйдет 6 августа, а вторая – 3 сентября.

В новом сезоне главная героиня вернется в академию "Невермор". Уэнсдэй сравнивает возвращение с приездом на место преступления.

Во втором сезоне к своим ролям также вернулись Эмма Майерс, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Хантер Дуэн и Кэтрин Зета-Джонс.

Уточняется, что нового директора школы сыграет Стив Бушеми, а к основному актерскому составу присоединились Билли Пайпер, Иви Темплтон, Оуэн Пэйнтер и Ноа Тейлор.

Для съемок в новом сезоне также пригласили Кристофера Ллойда. Он исполнял роль Фестера в фильме 1991 года.

Для Netflix первый сезон "Уэнсдэй" является одним из крупнейших хитов. Сериал собрал 252 миллиона просмотров, а также 20 недель держался в глобальном топ-10. Сериал стал самым просматриваемым среди англоязычных за всю историю платформы.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" завершились съемки остросюжетного детективного сериала с элементами боевика "Смерш. 1944". Съемки проходили на натурных площадках "Витебский вокзал", "Москва 1940-х годов" и "Уездный город".

Режиссер проекта Михаил Кабанов сообщил, что кинопарк стал важнейшим объектом для будущих отечественных фильмов. В главных ролях сыграли Игорь Петренко и Владислав Котлярский.